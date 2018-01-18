Ortalık fena karışacak Mehmet Ali Erbil'den olay sözler

Ortalık fena karışacak Mehmet Ali Erbil'den olay sözler

Şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, Laf Bende Kalmasın programına canlı yayında bağlandı ve Türk sineması adına ilginç açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır bir sinema filmiyle seyircisinin karşısına çıkmayan Erbil, sunucuların neden sinemada olmadığına dair yönelttiği soruya; “Beni heyecanlandıran, tatmin eden bir senaryo gelse tabi ki sinema filminde oynamak isterim ancak gelmiyor. O eski senaristler kalmadı” şeklinde bir yanıt verdi.

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Ortalık fena karışacak Mehmet Ali Erbil'den olay sözler

Sözlerine; “Kendi senaryonu kendin yazmalısın ama benim de televizyon gibi çok zaman isteyen bir işim olduğu için buna fırsat bulamıyorum. Bunu yapan arkadaşlar var tabi ki Cem, Şahan, Gupse gibi…” ifadeleriyle devam eden Mehmet Ali Erbil, Gupse Özay’ın ilk Deliha filmini izlediğini söyledi.

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Ortalık fena karışacak Mehmet Ali Erbil'den olay sözler

Sunucuların filmi nasıl bulduğunu sorması üzerine Erbil şunları söyledi: “Kendisi oyunculuğunu sevdiğim, enerjisini beğendiğim bir kızdı vakit ayırıp gittim ama kötü bir film izledim, müsamere gibiydi. Yazık oldu.” İkinci filminde Gupse’nin yönetmen koltuğuna oturduğunun hatırlatılması üzerine Erbil, sözlerine şöyle devam etti;

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Ortalık fena karışacak Mehmet Ali Erbil'den olay sözler

“Benim ailem sinemacı, babam bu işin içindeydi ama ben böyle bir şeye cesaret etmedim. Çağan Irmak’lar, Ertem Eğilmez’ler gibi yönetmenler varken neyin cesaretidir, neyin özgüvenidir anlamak mümkün değil doğrusu…”

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