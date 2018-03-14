Ortalık fena karışacak! "İnsan artığı zavallı"

Eski televizyon programcısı Metin Uca, Nihat Doğan'ın Survivor'dan elendikten sonra yaptığı Nazım Hikmet çıkışı sonrası twitter hesabından zehir zemberek bir paylaşı yaptı.

Ortalık fena karışacak!

Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor'ın son bölümünde yine hareketli dakikalar yaşanmıştı. Önceki gün dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, eleme adayı olarak Nihat Doğan, Murat ve Damla'nın isimlerini vermişti. Yapılan SMS oylaması sonrasında ise yarışmaya veda eden isim Nihat Doğan olmuştu.

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Ortalık fena karışacak!

Nihat Doğan'ın son sözleri ise şunlardı: "Survivor'u çok seviyorum. Yarışmayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Çok istedim ama Nazım Hikmet'in güzel bir lafı var: Ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi. Biz kadere tevekkül etmiş insanlarız. Öyle diyor Mevlana; "Kolum kırıldı diye üzülme Allah'ın sana kanat vermeyeceğini nereden biliyorsun?"

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Ortalık fena karışacak!

Doğan'ın Survivor'dan elendikten sonra yaptığı Nazım Hikmet çıkışına dikkat çeken eski televizyon programcısı Metin Uca, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıya çok ağır bir hakarette bulundu.

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Ortalık fena karışacak!

Uca twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biri insan artığı zavallıya söylesin Nazım'ın böyle bir dizesi yok" diyen Metin Uca, "Şiirde 'Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Zühre Tahiri sevmeseydi hatta hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden' diyor usta ozan. Nihat elma senden tiksinir bu bakımdan" ifadelerini kullandı.

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