Ortalık fena karışacak! "İnsan artığı zavallı"

Eski televizyon programcısı Metin Uca, Nihat Doğan'ın Survivor'dan elendikten sonra yaptığı Nazım Hikmet çıkışı sonrası twitter hesabından zehir zemberek bir paylaşı yaptı.

Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor'ın son bölümünde yine hareketli dakikalar yaşanmıştı. Önceki gün dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, eleme adayı olarak Nihat Doğan, Murat ve Damla'nın isimlerini vermişti. Yapılan SMS oylaması sonrasında ise yarışmaya veda eden isim Nihat Doğan olmuştu. Twitter

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Nihat Doğan'ın son sözleri ise şunlardı: "Survivor'u çok seviyorum. Yarışmayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Çok istedim ama Nazım Hikmet'in güzel bir lafı var: Ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi. Biz kadere tevekkül etmiş insanlarız. Öyle diyor Mevlana; "Kolum kırıldı diye üzülme Allah'ın sana kanat vermeyeceğini nereden biliyorsun?"

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Doğan'ın Survivor'dan elendikten sonra yaptığı Nazım Hikmet çıkışına dikkat çeken eski televizyon programcısı Metin Uca, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıya çok ağır bir hakarette bulundu. Twitter

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