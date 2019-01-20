Ortalık birbirine girdi: Denizli'de liselilerin meydan kavgası!

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde bulunan Hasan Gönüllü Parkı’nda meydana gelen olayda; liseli oldukları tahmin edilen yaklaşık 30 genç arasında kavga çıktı.

Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken liseli kavgası, parkın yan tarafında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, elinde köpek bulunan bir gencin de kavga sırasında köpeğini diğerlerinin üzerine saldığı da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler koşarak parktan kaçtı.