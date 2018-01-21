Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay'a gitti.Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

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Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

TSK'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan ÖZBAL ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ile birlikte, 21 Ocak 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

Bu kapsamda Orgeneral AKAR, 2’nci Ordu Komutanı Metin TEMEL ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunmuştur. Orgeneral AKAR denetlemeler sırasında;
Harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK’nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, Harekât esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, Faaliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, Harekâtın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu bir kez daha vurgulamıştır.

Orgeneral AKAR bilahare personeli harekât kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı kutlamış ve başarılar dilemiştir. denildi..

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Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay'a gitti.Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

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Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay'a gitti.Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

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