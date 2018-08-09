Ordu'daki selden şok görüntü! Asfalt bile yarıldı Fatsa denizindeki bakın ne?

ORDU son 30 yılın en büyük sel felaketini yaşıyor. Ünye ve Fatsa en büyük zararı gören yerler oldu. Sel öyle şiddetliydi ki biri ana hatta olmak üzere 7 köprü yıkıldı. Karadeniz otobanı zarar görürken asfalt da yarıldı. En şaşırtıcı görüntü ise Fatsa'da kayıtlara geçti.