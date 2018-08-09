Ordu'daki selden şok görüntü! Asfalt bile yarıldı Fatsa denizindeki bakın ne?

ORDU son 30 yılın en büyük sel felaketini yaşıyor. Ünye ve Fatsa en büyük zararı gören yerler oldu. Sel öyle şiddetliydi ki biri ana hatta olmak üzere 7 köprü yıkıldı. Karadeniz otobanı zarar görürken asfalt da yarıldı. En şaşırtıcı görüntü ise Fatsa'da kayıtlara geçti.
FINDIK ADASI OLUŞTU : Fatsa'dan gelen bu görüntüde denizde gördüğünüz şey fındıklar. Üreticinin kurutmak için serdiği fındıklar sele kapıldı ve denize doldu.
Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu. Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.
7 KÖPRÜ YIKILDI : Sel felaketinde biri ana yolda olmak üzere toplam 7 köprü yıkıldı. Karayolları ekipleri zarar tespiti yapıyor.
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