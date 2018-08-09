Ordu'daki selden şok görüntü! Asfalt bile yarıldı Fatsa denizindeki bakın ne?

ORDU ili en büyük sel felaketlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Fatsa ve Ünye'de toplam 7 köprüyü sel aldı. Fındıklar denize akarken Fatsa'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi.

Ordu'daki selden şok görüntü! Asfalt bile yarıldı Fatsa denizindeki bakın ne?

ORDU son 30 yılın en büyük sel felaketini yaşıyor. Ünye ve Fatsa en büyük zararı gören yerler oldu. Sel öyle şiddetliydi ki biri ana hatta olmak üzere 7 köprü yıkıldı. Karadeniz otobanı zarar görürken asfalt da yarıldı. En şaşırtıcı görüntü ise Fatsa'da kayıtlara geçti.

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Ordu'daki selden şok görüntü! Asfalt bile yarıldı Fatsa denizindeki bakın ne?

FINDIK ADASI OLUŞTU : Fatsa'dan gelen bu görüntüde denizde gördüğünüz şey fındıklar. Üreticinin kurutmak için serdiği fındıklar sele kapıldı ve denize doldu.

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Ordu'daki selden şok görüntü! Asfalt bile yarıldı Fatsa denizindeki bakın ne?

Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu. Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.

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Ordu'daki selden şok görüntü! Asfalt bile yarıldı Fatsa denizindeki bakın ne?

7 KÖPRÜ YIKILDI : Sel felaketinde biri ana yolda olmak üzere toplam 7 köprü yıkıldı. Karayolları ekipleri zarar tespiti yapıyor.

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