Ordu Belediye Başkanı duyurdu: Felaketten 500 bin kişi etkilendi yaralılar var ve... haberin devamı için tıklayın »
Ordu'da gök yere indi! Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve Perşembe'den dehşet görüntüler haberin devamı için tıklayın »
Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe canlı yayında duyurdu : 'Meteorolojiden haber geldi akşam da...' haberin devamı için tıklayın »
ORDU Nefise Akçelik Tüneli’nde çıkan araç yangınının ardından trafik kazası yaşandı.
Olay, Ordu-Fatsa istikameti tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y. idaresindeki 52 AH 861 plakalı kamyonetin elektrik aksamındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Bunun üzerine iddiaya göre, yangından dolayı da 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, 112 acil servis ekipleriyle polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen araçtaki alevleri söndürdü. Yaralanan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.
Öte yandan, aracın yanma görüntüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Ordu'da selin ardından zincirleme trafik kazası! Otomobil alev aldı videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER