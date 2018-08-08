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Ordu'da selin ardından zincirleme trafik kazası! Otomobil alev aldı

ORDU Nefise Akçelik Tüneli’nde çıkan araç yangınının ardından trafik kazası yaşandı.

Olay, Ordu-Fatsa istikameti tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y. idaresindeki 52 AH 861 plakalı kamyonetin elektrik aksamındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Bunun üzerine iddiaya göre, yangından dolayı da 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, 112 acil servis ekipleriyle polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen araçtaki alevleri söndürdü. Yaralanan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öte yandan, aracın yanma görüntüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

  • Güncel 08 Ağustos 2018 16:25
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • haçan hoo hee 08 Ağustos 2018 16:38 Uyyyy!.... Amerika'ya pirince giderken evdeki finduuuk'dan olduk!... Haçaaaan YIKILAN KÖPRÜ SAYISI 9 OLDU!

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