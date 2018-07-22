Ordu'da facia haberi! Aynı aileden 3 ölü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Akkuş'un Ortabölme Mahallesi'nde Sabri Güneş'in (78) oturduğu ahşap evde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Sabri Güneş, oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş (49) yangında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler morga kaldırılacak. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.