SON DAKİKA

Ordu'da bilanço çok ağır! MHP'li vekilden dikkat çeken açıklama

ORDU'da kelimenin tam anlamıyla afet yaşanıyor. Sabah etkili olan aşırı yağış dereleri taşırdı. Şimdiye kadar can kaybı açıklanmazken ciddi manada maddi hasar var. Habertürk canlı yayınına bağlanan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sular fındık üreticisinin alın terini alıp götürdü açıklamasını yaptı. Enginyurt şöyle konuştu:

"Korkunç bir afet can kaybı olmaması sevindirici lakin mal kaybı çok yüksek derecede. Harmanda olması sebebiyle fındıklarda büyük bir kayıp oldu. Felaket bir şekilde akan sular harmanda üreticinin fındığını alın terini alıp götürdü. Gözü fındık fiyatında olan insanımız malesef bu büyük afetle birlikte ekonomik bir afet de yaşadı."

Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan Faruk Kara'nın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü. Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Kara, "Sağanak yağışla beraber sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü" dedi.

Ünye Tabakhane Deresi yukarı köylerden gelen aşırı yağmur dolayısıyla dolmaya başladı. İlçenin en büyük deresi olan Tabakhane Deresi gelen yağmur sularıyla beraber dolmaya başladı. İlçenin İnkur Mahallesi'nde sel suları nedeniyle bazı mahallelerde çökme yaşarken, araçlar da yolda kontrollü olarak yollarına devam etti. Ünye Cevizdere Irmağı yağış sonrası taşarken, sel suları ağaç ve odunları sürükledi. Çakmak Köprüsü ise sel sularının taşması sonucu sular altında kaldı.

  • Güncel 08 Ağustos 2018 16:49
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Ordu'da bilanço çok ağır! MHP'li vekilden dikkat çeken açıklama videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro