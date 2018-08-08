Ordu'da bilanço çok ağır! MHP'li vekilden dikkat çeken açıklama

ORDU'da kelimenin tam anlamıyla afet yaşanıyor. Sabah etkili olan aşırı yağış dereleri taşırdı. Şimdiye kadar can kaybı açıklanmazken ciddi manada maddi hasar var. Habertürk canlı yayınına bağlanan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sular fındık üreticisinin alın terini alıp götürdü açıklamasını yaptı. Enginyurt şöyle konuştu:

"Korkunç bir afet can kaybı olmaması sevindirici lakin mal kaybı çok yüksek derecede. Harmanda olması sebebiyle fındıklarda büyük bir kayıp oldu. Felaket bir şekilde akan sular harmanda üreticinin fındığını alın terini alıp götürdü. Gözü fındık fiyatında olan insanımız malesef bu büyük afetle birlikte ekonomik bir afet de yaşadı."

Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan Faruk Kara'nın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü. Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Kara, "Sağanak yağışla beraber sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü" dedi.

Ünye Tabakhane Deresi yukarı köylerden gelen aşırı yağmur dolayısıyla dolmaya başladı. İlçenin en büyük deresi olan Tabakhane Deresi gelen yağmur sularıyla beraber dolmaya başladı. İlçenin İnkur Mahallesi'nde sel suları nedeniyle bazı mahallelerde çökme yaşarken, araçlar da yolda kontrollü olarak yollarına devam etti. Ünye Cevizdere Irmağı yağış sonrası taşarken, sel suları ağaç ve odunları sürükledi. Çakmak Köprüsü ise sel sularının taşması sonucu sular altında kaldı.