Ordu sele teslim oldu! Mahsur kalanlar böyle kurtarılıyor

ORDU'nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi'nde Cevizdere'nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1'i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü.

BETON KÖPRÜ ÇÖKTÜ: Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ordu Ünye'de sel felaketi! Sahil yolu trafiğe kapatıldı

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI: Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI: Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise, yarın Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.