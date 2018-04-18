'Öpücük virüsü' 7 çeşit hastalığa neden oluyor

Öpücük hastalığına (mononükleoz) neden olan Epstein-Barr virüsünün, 7 hastalıkla daha bağlantısının bulunduğu ortaya çıktı. Cincinnati Çocuk Hastanesinde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada, Öpücük hastalığına neden olan Epstein-Barr virüsünün neden olduğu diğer 7 hastalık şu şekilde: