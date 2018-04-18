'Öpücük virüsü' 7 çeşit hastalığa neden oluyor

Öpücük hastalığına (mononükleoz) neden olan Epstein-Barr virüsünün, 7 hastalıkla daha bağlantısının bulunduğu ortaya çıktı.

'Öpücük virüsü' 7 çeşit hastalığa neden oluyor

Öpücük hastalığına (mononükleoz) neden olan Epstein-Barr virüsünün, 7 hastalıkla daha bağlantısının bulunduğu ortaya çıktı. Cincinnati Çocuk Hastanesinde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada, Öpücük hastalığına neden olan Epstein-Barr virüsünün neden olduğu diğer 7 hastalık şu şekilde:

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'Öpücük virüsü' 7 çeşit hastalığa neden oluyor

Sistemik lupus eritematozus (SLE): Kronik, sebebi bilinmeyen, immünolojik bozukluklarla birlikte, birçok organ ve sistemi tutan bir bağ dokusu hastalığı Multipl skleroz (MS): Bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalık.

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'Öpücük virüsü' 7 çeşit hastalığa neden oluyor

Eklem iltihabı (RA): Kemiklerin ucundaki kıkırdak dokuların yıpranmasına neden olur. Juvenil idiopatik artrit (JIA): Kronik romatizmal hastalık. İltihabi bağırsak hastalığı (IBD): Kronik olan ve gastrointestinal kanalın ağızdan makata kadar herhangi bir yerinde oluşabilen iltihab hastalığı.

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'Öpücük virüsü' 7 çeşit hastalığa neden oluyor

Çölyak hastalığı: İnce bağırsağın, GLUTEN adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi. Tip 1 diyabet: İnsülin hormonunun mutlak eksikliğine bağlı olarak meydana gelen şeker hastalığı. Araştırmanın sonuçları "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.

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