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Onur Ünlü: 'Bayan var ayıp oluyor'

Onur Ünlü: 'Bayan var ayıp oluyor'

Adı Hazar Ergüçlü ile anılan yönetmen Onur Ünlü, önceki gece Beyoğlu’nda bir kadın arkadaşıyla görüntülendi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 09:10 - Güncelleme: 14-04-2018 09:10

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile geçtiğimiz akşam bir taksi içinde görüntülenen Onur Ünlü şimdi de başka bir kadınla görüntülendi.

Patlayan flaşlara aldırış etmeyen Ünlü, Ergüçlü ile ilgili soruları “Yanımda bayan var, ayıp oluyor” diyerek yanıtsız bıraktı.

26 yaşındaki Ergüçlü ile 45 yaşındaki Ünlü, önceki gün ilk kez beraber objektife yakalandı. Taksiyle Beyoğlu’ndaki bir mekana giden ikili, kapıda habercileri görünce araçtan inmekten vazgeçti, şoföre devam etmesini söyledi.

 

 

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