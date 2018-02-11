Onun işi bu haftada 20 saat tanımadığı insanlarla...

İşlerimiz ne olursa olsun yoruluyoruz, efor sarfediyoruz. Ne iş yaparsak yapalım bir şekilde yoruluyoruz. Ancak yattığı yerden para kazananlarda var. Peki sizde bu işi yapmak ister misiniz?

Onun işi bu haftada 20 saat tanımadığı insanlarla...

İşlerimiz ne olursa olsun yoruluyoruz, efor sarfediyoruz. Ne iş yaparsak yapalım bir şekilde yoruluyoruz. Ancak yattığı yerden para kazananlarda var. Peki sizde bu işi yapmak ister misiniz?

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Onun işi bu haftada 20 saat tanımadığı insanlarla...

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 37 yaşında Janet Trevino'nun ilginç bir mesleği var. Trevino, saatte 80 dolar karşılığında tanımadığı insanlara sarılıyor.



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Onun işi bu haftada 20 saat tanımadığı insanlarla...

Trevino, müşterilerinin yaş aralığının 40 ile 70 arasında olduğunu ifade ediyor. Kendi ifadesine göre, haftada yaklaşık 13 - 20 saati tanımadığı insanlara sarılarak geçiyor.



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Onun işi bu haftada 20 saat tanımadığı insanlarla...

Janet Treviso, erkek arkadaşı Carlos'un her zaman kendisini mesleği konusunda desteklediğini söylüyor. Janet Treviso, erkek arkadaşı Carlos'un her zaman kendisini mesleği konusunda desteklediğini söylüyor.



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