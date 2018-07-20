Onu görenler polise haber verdi! Kaçmaya çalışınca...

Hava sıcaklığının gün ortasında bunaltıcı seviyelere geldiği Şanlıurfa’da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Suriye uyruklu genç bir kız, yanındaki küçük bir çocukla birlikte çarşının göbeğindeki süs havuzuna girerek yüzmeye çalıştı. Ekiplerle genç kız arasında yaşanan kovalamaca kızın dışarı çıkarak kaçmaya çalışırken yakalanmasıyla son buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın en işlek bölgelerinden biri olan Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ali Şelli Parkında yaşandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen Suriye uyruklu genç bir kız, yanındaki küçük bir çocukla birlikte süs havuzuna girdi. Havuzda elbiseleriyle birlikte yüzmeye çalışan kız ile çocuğu görenler durumu polis, zabıta ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İZLEYENLERE TERLİK FIRLATTI: Olay yerine gelen ekipler, kızı sudan çıkması için ikna etmeye çalıştı. Sudan çıkmamak için direnen kız, çevrede onu izleyenlere terliğini fırlattı. Yerdeki terliği alan bir vatandaş ise sudaki kıza geri fırlattı.

O ANLAR KAMERADA: Bir süre suda yüzen kız, daha sonra çıkarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin yakaladığı genç kız, kendisini yere atarak kurtulmaya çalıştı. Ayaklarından ve kollarından tutularak kaldırılan kız, araca götürülerek bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ: Sağlık kontrolünden geçirilen gen kız ile küçük çocuğun yeni elbiseler verildikten sonra yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.