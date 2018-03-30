Onu görenler hayrete düşüyor montaj değil gerçek!

Fazla kilolar zayıf, şişman herkesin kabusu. Birçok hastalığın başında kilo var... Zayıf olanlar zaten kilo almak istemiyor haliyle. Ancak bir de kilo problemi yaşayan insanlar var ve hayatlarını değiştirmek isteyenler adım adım zafere yaklaşıyorlar. Ancak bu işlemler sırasında akılalmaz şeyleri göze alıyorlar... Tıpkı Hope Tucker gibi...