Onu görenler hayrete düşüyor montaj değil gerçek!

Fazla kilolar zayıf, şişman herkesin kabusu. Birçok hastalığın başında kilo var... Zayıf olanlar zaten kilo almak istemiyor haliyle. Ancak bir de kilo problemi yaşayan insanlar var ve hayatlarını değiştirmek isteyenler adım adım zafere yaklaşıyorlar. Ancak bu işlemler sırasında akılalmaz şeyleri göze alıyorlar... Tıpkı Hope Tucker gibi...
148 kilo ağırlığındaki Hope Tucker, gastrik bypass ameliyatı geçirdikten sonra 90 kilo birden verdi. Genç kadın hızla kilo kaybetmeye devam ederken vücudunda meydana gelen deformasyon sonrası şimdi tek isteği sarkan derilerini aldırmak.
Hope Tucker, 148 kilo olarak başladığı yolculuğunda zor yollardan geçerek bugünkü görünümünü elde etti. Daha 20 yaşındayken 148 kilo olan ve okulda arkadaşlarıyla büyük problemler yaşayan Hope Tucker, depresyona girdiği ve sadece yemek yiyerek kendini iyi hissettiğini söylüyor.
TLC'de yayımlanan bir programda kilo verme sürecini anlatan Hope, 'Kilo kaybettiğim için duyduğum özgüven yerini derimin sarkmasından dolayı ciddi bir güvensizliğe bıraktı.' dedi.Gastrik bypass ameliyatı geçirdikten sonra 56 kilo veren Hope, bununla da yetinmeyerek diyetini sürdürdü ve ameliyat sonrası toplamda 90 kilo verdi. Şimdi ise derisindeki sarkıklık nedeniyle zor günler geçiriyor.
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