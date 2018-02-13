Onu bu hale dedesi getirdi!

Yerel Kyoto gazetesinde çıkan haberler, kadının polisler tarafından dramatik bir şekilde kurtarıldıktan sonra tamamen iyileşme gösterdiğini iddia ediyor. Doktorların hastaneye götürüldüğünde kızın durumu için" Ölüme 10 dakika kala" yorumu yaptığı söyleniyor. Şu an 20'li yaşlarında olan kadın şu anda büyük babasının ne yaptığı ve nerede olduğu ile ilgili bilgi vermekten kaçındı.