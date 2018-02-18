Onu bir anda görenler ne yapacağını şaşırdı ve gerçekler...

Bize yıllardır öğretilen şey 'Alkol bütün kötülüklerin anasıdır.' Evet, alkol bütün kötülüklerin anasıdır ve bütün bu rezilliklerinde. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler herkesi hayrete düşürüyor. Hani 'İçeseceksen de ağzınla i.' derler ya, onlara da söylenecek başka bir söz yok. İşte alkolün dozunu fazla kaçırıp dünyaya rezil olan o insanlar.