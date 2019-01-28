Önce göğsünde çıktı sonra yüzünü yemeye başladı!

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın hayatı vücudunda başlayan daha sonra yüzüne kadar sıçrayan kızarıklar sebebiyle kabusa döndü. Göğüs bölgesinde oluşmaya başlayan kızarıklıklar sebebiyle 2017 yılında doktorun yolunu tutan Rachel Star Withers'ın acıları katlanılamaz düzeye geldi. Doktorlar kadının vücudundaki kızarıkların sebebini ilk başlarda bir türlü anlayamadı. Kızarıklara sebep olan gerçek ise herkesi şoke edecek türden.



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