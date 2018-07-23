Ölüyü diriltmeye çalışan 'Sahte Peygamber' gözaltına alındı!

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu söyleyen bir kişi, bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

Getayawkal Ayele adlı sağlık çalışanı, bir süre önce ölen Belay Biftu adlı adamın ailesine giderek, Yuhanna İncili'nde geçen, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra mucizevi şekilde diriltmesi öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini iddia etti.

MEZARDAN ÇIKARTTIĞI ÖLÜNÜN ÜZERİNE OTURDU Aile, Biftu'nun mezardan çıkarılmasını kabul etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Getayawkal Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı. Bazı aile üyelerinin baygınlık geçirdiği seans sonunda ölü dirilmedi. Öfkeli aile üyeleri tarafından dövülmeye başlanan Ayele polis tarafından kurtarıldı. Ancak ölülerin rahatsız edilmesini suç sayan Etiyopya yasalarına muhalefetten gözaltına alındı.

  • Dünya 23 Temmuz 2018 07:56
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 08:20 Sizler Allahın huzuruna çıkarılacak ve bu yaptığınızdan sorgulanacaksın Şüphesiz Allahın azabıda merhametide sonsuzdur.

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