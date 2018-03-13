Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Kaza, Sultanbeyli Adil Mahallesi Pelit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan dörtyol ağzına kontrolsüz giren iki otomobilden teki diğer otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü sıkıştığı yerden yardımına koşan çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Takla atan araç olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırılırken kazayı yapan sürücü, yoldan gelen aracı fark etmediğini kaydetti. Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Öte yandan yaşanan kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde iki otomobilin dörtyol ağzına kontrolsüzce girdikleri görülüyor. Bu sırada bir otomobilin yoldan geçmekte olan diğer otomobile gövde kısmından çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attığı, bu sırada yol kenarında bulunan bir seyyar satıcının ise son anda takla atan aracın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.