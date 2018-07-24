Ölümden böyle kaçtılar! Dünyayı şoke eden görüntüler

YUNANİSTAN'da 60 kişinin öldüğü 170'den fazla kişinin yaralandığı yangın sürüyor. OHAL ve milli yas ilan edilen Yunanistan'dan dünyayı şoke eden görüntüler geldi. İnsanların yangın alevlerinden kurtulmak için denize kaçışlarını gösteren görüntüler felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Reuters haber ajansı ise yanan ormanlık alanlarda feci şekilde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak "yardıma hazırız" dedi.