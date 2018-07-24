Ölümden böyle kaçtılar! Dünyayı şoke eden görüntüler

YUNANİSTAN'da 60 kişinin öldüğü 170'den fazla kişinin yaralandığı yangın sürüyor. OHAL ve milli yas ilan edilen Yunanistan'dan dünyayı şoke eden görüntüler geldi. İnsanların yangın alevlerinden kurtulmak için denize kaçışlarını gösteren görüntüler felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Reuters haber ajansı ise yanan ormanlık alanlarda feci şekilde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak "yardıma hazırız" dedi.
Ormanlık alanda başlayan yangın sahile ulaşınca yangınla deniz arasında kalanlar denize kaçtı... Alevlerden kaçarken denize atlayanlardan bazıları ise boğularak öldü....
Denize kaçarak canlarını kurtaranlar saatlerce kurtarılmayı bekledi... Yunan acil yardım ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı...
Yunan Kızıl Haç'ının Başkanı Nikos Economopoulos, bu sabah televizyonda yaptığı açıklamada, "Maalesef, iki ev arasında 26 ceset bulduk" dedi. Cesetlerin bulunduğu nokta, sahile 30 metre mesafede.
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