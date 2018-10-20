Ölüler evi binlerce yıllık cesetlerle dolu gören herkes ürperiyor

SİCİLYA'nın Palermo şehrinde bulunan ölüler evi yıllar önce ölmüş ve mumyalanmış çok sayıda insan cesedine ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği bu kasvetli ve sıradışı müze insanın içini ürpertecek cinsten.

Ölüler evi binlerce yıllık cesetlerle dolu gören herkes ürperiyor

Sicilya’nın Palermo kentindeki sıradışı müze, pek çok ziyaretçi ağırlıyor. 1800’lerden kalma erkek cesetleri, 90 yıl önce zatürreden yaşamını yitimiş bir kız çocuğunun hiç bozulmamış yüzü, pelerinin altından iskeleti görünen bir rahip ve yüzlercesi...

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Ölüler evi binlerce yıllık cesetlerle dolu gören herkes ürperiyor

Palermo gibi, Sicilya’nın pek çok kentinde, doğal nedenler sonucu kuruyan ve din adamlarına mumyalaştırma konusunda esin kaynağı olan 2 bini aşkın ceset ziyaretçiler için sergileniyor.

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Ölüler evi binlerce yıllık cesetlerle dolu gören herkes ürperiyor

Duvarlarda asılı, banklarda oturan, köhne kutularında dinlenen yaklaşık 2 bin ölü var burada. En iyi giysileri üstlerinde; mesleklerini ele veriyor. Burada onlardan başka hiç kimse yok.

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Ölüler evi binlerce yıllık cesetlerle dolu gören herkes ürperiyor

Ölü bir bedenin kurutulması ve korunması, Avrupa’da özellikle Sicilya’ya özgü bir şey. İtalya’nın diğer bazı yerlerinde de örneklerine rastlanıyor ancak, büyük bölümü, yaşayanlarla ölüler arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğu Sicilya’da bulunuyor

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