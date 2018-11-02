Olaylı derbi sonrası sosyal medyada taraftar isyan etti

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Fenerbahçe Taraftlarından Koray Şener'in hayatını kaybetmesi ve çıkan kavgalar taraftar isyan ettirdi.. işte o yorumlar..
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Fenerbahçe Taraftlarından Koray Şener'in hayatını kaybetmesi ve çıkan kavgalar taraftar isyan ettirdi.. işte o yorumlar..
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Fenerbahçe Taraftlarından Koray Şener'in hayatını kaybetmesi ve çıkan kavgalar taraftar isyan ettirdi.. işte o yorumlar..
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Fenerbahçe Taraftlarından Koray Şener'in hayatını kaybetmesi ve çıkan kavgalar taraftar isyan ettirdi.. işte o yorumlar..
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