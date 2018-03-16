Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusu Ahmet Çevik'ten kötü haber

Tiyatrocunun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Onur Akay, şunları söyledi; "Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar"

Peki Ahmet Çevik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte usta ismin yaşam öyküsüne bir göz atalım.