Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusu Ahmet Çevik'ten kötü haber

Olacak O Kadar programında senelerce rol alan Ahmet Çevik'ten kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun apar topar ameliyata alındığı öğrenildi. Peki Ahmet Çevik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Çevik'in sağlık durumu nasıl? Ahmet Çevik'e dair merak edilen her şey İnternethaber'de

Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusu Ahmet Çevik'ten kötü haber

Levent Kırca ile özdeşlenen Olacak O Kadar programında senelerce rol alan Ahmet Çevik'ten kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun apar topar ameliyata alındığı öğrenildi.

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Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusu Ahmet Çevik'ten kötü haber

Yakın dostu ses sanatçısı Onur Akay, Ahmet Çevik'in düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybettiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu. Akay, ameliyat sonrası Ahmet Çevik'i ziyaret ederek fotoğraflarını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

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Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusu Ahmet Çevik'ten kötü haber

Tiyatrocunun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Onur Akay, şunları söyledi; "Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar"
Peki Ahmet Çevik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte usta ismin yaşam öyküsüne bir göz atalım.

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Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusu Ahmet Çevik'ten kötü haber

AHMET ÇEVİK KİMDİR? 1972 yılında dünyaya gelen Ahmet Çevik İstanbul doğumlu. Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik çalışmalarını Tümay Özokur Ajansına bağlı olarak sürdürüyor.

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