Okul Kedisi Tombi sınıfına kavuşuyor

Bazı öğrenciler, ‘Tombi'yi beslemek ve onunla vakit geçirmek için okula vaktinden önce geldi. Bir süre sonra sınıftaki 33 öğrencinin velilerinden sadece biri, öğretmen İvaşçu ile okul yönetimine bazı çocukların alerjisi olabileceği endişesini dile getirdi. Bunun üzerine ‘Tombi'nin sınıfta beslenmesine ve barındırılmasına son verildi. Kediyi öğrenci velisi Nilay Coşardemir sahiplendi. ‘Tombi’, Coşardemir'in evindeyken, kilo vermeye başladı. Kedinin aşırı kilo vermesinden endişelenen Coşardemir, durumu öğretmen İvaşçu'ya bildirdi. Bunun üzerine, evinde 3 kedisi bulunan İvaşçu, ‘Tombi'yi de yanına aldı.