Okul Kedisi Tombi sınıfına kavuşuyor

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinin sınıflarında beslediği ve bir velinin endişesi üzerine sınıftan uzaklaştırılan ‘Tombi’ isimli kedi, yarın öğrencilerin yanındaki yerine yeniden kavuşacak. ‘Tombi’ sınıflarından çıkarılırken, ağlayan ve kedi için mektup yazan öğrenciler, bu haberle büyük sevinç yaşadı.
İzmir'de Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde bakılan ve ‘Tombi’ ismi verilen kediyi, kendilerini sürekli sınıflarına kadar takip etmesi üzerine sınıf içinde beslemeye başladı. Öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, öğrencilerinin ‘Tombi'ye olan sevgisini görünce, okul yönetimiyle konuşup, kedinin sınıfta barındırılmasını sağladı. ‘Tombi’, 1 hafta, 3-C sınıfı öğrencilerinin dersliğinde kaldı.
Bazı öğrenciler, ‘Tombi'yi beslemek ve onunla vakit geçirmek için okula vaktinden önce geldi. Bir süre sonra sınıftaki 33 öğrencinin velilerinden sadece biri, öğretmen İvaşçu ile okul yönetimine bazı çocukların alerjisi olabileceği endişesini dile getirdi. Bunun üzerine ‘Tombi'nin sınıfta beslenmesine ve barındırılmasına son verildi. Kediyi öğrenci velisi Nilay Coşardemir sahiplendi. ‘Tombi’, Coşardemir'in evindeyken, kilo vermeye başladı. Kedinin aşırı kilo vermesinden endişelenen Coşardemir, durumu öğretmen İvaşçu'ya bildirdi. Bunun üzerine, evinde 3 kedisi bulunan İvaşçu, ‘Tombi'yi de yanına aldı.
Durumdan haberdar olan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenciler için sağlık sorunu oluşturup, oluşturmayacağı kontrol edildikten sonra ‘Tombi'nin sınıfa tekrar alınmasını ve öğrencilerin yanında kalmasını söyledi. ‘Tombi'nin okul bahçesinde besledikleri 9 kediden farklı olduğunu belirten sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu, şunları söyledi:
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