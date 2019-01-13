Oktay Kaynarca'nın menajeri bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde...

Hızır Çakırbeyli karakteri ile ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde büyük bir başarıya imza atan karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 17'ncisi düzenlenen Yılın Yıldızları ödüllerinde ‘Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu.

Twitter

Facebook 1 11