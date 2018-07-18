Oktar'ın annesine örgütte mehdi Annesi dendiği ortaya çıktı

Onlarca genci ailesinden koparıp kölelik sistemine mecbur bırakan Adnan Oktar'ın annesine oldukça düşkün olduğu ortaya çıktı.

Oktar'ın annesine örgütte mehdi Annesi dendiği ortaya çıktı

Onlarca genci ailesinden koparıp kölelik sistemine mecbur bırakan Adnan Oktar'ın annesine oldukça düşkün olduğu ortaya çıktı. Oktar'ın annesi örgüt içinde 'Mehdi Annesi' olarak itibar görüyormuş.

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Oktar'ın annesine örgütte mehdi Annesi dendiği ortaya çıktı

Adnan Oktar ve suç örgütünün uyguladıkları tüyler ürpertici yöntemlerin bir bir ortaya çıkması örgütün iç dünyasının karanlık noktalarına ışık tutuyor. Ailelerinden koparılıp kölelik sistemine maruz kalan onlarca genç ve çocuk akıl almaz yöntemlerle örgüt içi eylemlere hazırlanıyor. Yöntemlerin en ağırı ile suçlanan Adnan Oktar ise onca genci ailesinden koparmasına karşılık kendi annesine oldukça bağlı olduğu ortaya çıktı. Oktar'ın annesi örgüt içinde 'Mehdi Annesi' olarak biliniyormuş.

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Oktar'ın annesine örgütte mehdi Annesi dendiği ortaya çıktı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın köşesine taşıdığı konunun ayrıntıları ise şöyle; Oktar, ağına düşürdüklerini önce ailelerinden koparıyor. Hatta ailelerine düşman ediyor. Yıllarca feryat eden, çocuğunu bunların elinden kurtarmaya çalışan anne babalara şahit olduk.

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Oktar'ın annesine örgütte mehdi Annesi dendiği ortaya çıktı

Bunu nasıl yaptığını soruşturduğumda Oktar'ın müritlerine ailelerini önemsemeyi Allah'a şirk koşmak olarak benimsettiğini duydum.

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