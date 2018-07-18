Oktar'ın annesine örgütte mehdi Annesi dendiği ortaya çıktı

Adnan Oktar ve suç örgütünün uyguladıkları tüyler ürpertici yöntemlerin bir bir ortaya çıkması örgütün iç dünyasının karanlık noktalarına ışık tutuyor. Ailelerinden koparılıp kölelik sistemine maruz kalan onlarca genç ve çocuk akıl almaz yöntemlerle örgüt içi eylemlere hazırlanıyor. Yöntemlerin en ağırı ile suçlanan Adnan Oktar ise onca genci ailesinden koparmasına karşılık kendi annesine oldukça bağlı olduğu ortaya çıktı. Oktar'ın annesi örgüt içinde 'Mehdi Annesi' olarak biliniyormuş.



