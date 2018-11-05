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Okan Can Yantır kimdir mesleği ne Sıla muamması olay!

Okan Can Yantır kimdir mesleği ne Sıla muamması olay!

Okan Can Yantır kimdir, aslen nereli ve Okan Can Yantır ile Sıla sevgilimi soruları magazin basının gündeminde. Son olarak Sıla ile ilişki yaşadığı iddia edilen Okan Can Yantır'ı birçoğumuz Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisinden tanıyoruz. 38 yaşında olan Okan Can Yantır dergi sektöründe çalışan önemli isimlerden.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:25 - Güncelleme: 05-11-2018 09:25

Okan Can Yantır kimdir, yaşı kaç soruları bugünün konusu oldu. Magazin basını Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövmesi ile çalkalanırken iddiaların ortasına bomba gibi düşen isim Okan Can Yantır oldu. Peki kimdir bu Okan Can Yantır, ne iş yapar, mesleği ne? Okan Can Yantır 38 yaşında ve dergi sektöründe önemli isimlerden biri. Bu alanda kendini geliştiren Okan Can Yantır bir dönem de  Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştı. Aşk hayatı ile son dönemde gündem olan Okan Can Yantır'ın en çok konuşulan aşkı Dilan Çiçek Deniz ile olan aşkı oldu.

 

OKAN CAN YANTIR KİMDİR: Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır.

Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür.

Okan Can Yantır'ın adını, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan ve Çukur dizisiyle adını duyuran Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisiyle sık sık duymaya başlamıştık.


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