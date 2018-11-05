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Okan Can Yantır kimdir Ahmet Kural'ı çıldırtan Sıla iddiası!

Okan Can Yantır kimdir Ahmet Kural'ı çıldırtan Sıla iddiası!

Magazin basını son günlerde Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövmesi ile çalkalanırken bir bomba iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre 29 Ekim gecesi saat 04.00'te başlayan kavgaya Okan Can Yantır neden oldu. Ahmet Kural, Sıla'nın ayrı olduğu dönemde Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu öğrendi ve çılgına dövdü.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:10 - Güncelleme: 05-11-2018 09:10

Magazin sayfaları Ahmet Kural Sıla haberleri ile çalkalanıyor, Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövmesi ana haber bültenlerine taşınıyor. Kısacası son 4 gündür neredeyse herkes Sıla-Ahmet Kural haberleri ile yatıp kalkıyor. Olayın üzerinden 4 gün geçti ama her gün yeni bir iddiaya bomba etkisi yaratıyor. Son olarak adı geçenler arasında Okan Can Yantır var. İddiaya göre o gece kavga Okan Can Yantır yüzünden çıktı. Sıla Ahmet Kural'a ayrı olduğu dönemlerde Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söyledi, bunu duyan Ahmet Kural ise çılgına döndü. Peki kimdir bu Okan Can Yantır, ne iş yapar, aslen nerelidir?

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA: İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin, ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi popçuya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu.

Sıla'nın 'Hayır' yanıtına inanmayan Kural, ısrar etti. Şarkıcı da dakikalar sonra Yantır'la aşk yaşadığını itiraf etti. Ayrı oldukları dönemde kimseyle birlikte olmadığını söyleyen Ahmet Kural, Sıla'yı evden kovdu. "Gitmeyeceğim" diyen Sıla, iddiaya göre oyuncuya bardak fırlattı. Bir diğer iddiaya göre ise Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği bir kadın arkadaşıyla sık sık bir araya gelmesi üzerine çıldırdı.

OKAN CAN YANTIR KİMDİR: Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Okan Can Yantır, bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşadı.

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