Okan Bayülgen'in medyadan sakladığı kızı İstanbul büyüdü işte son hali

Okan Bayülgen'in bir zamanlar sır gibi sakladığı kızı İstanbul, dün akşam annesiyle gittiği alışveriş merkezinde kameraların karşısına çıktı. 9 yaşında olan İstanbul'un annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

4 kere evlenip boşanan Okan Bayülgen Şirin Ediger ile de 2008 yılında evlenmiş ancak 2014 yılında boşanmıştı. Roma'da nikah kıyan eski çiftin 2009 yılında dünyaya gelen İstanbul isimli kızı buluyor. Boşanma sebeplerinin Okan Bayülgen'in yasak aşkı olduğu iddia ediliyor.