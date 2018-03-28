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Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin kameraları görünce...

Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin kameraları görünce...

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çifti önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Çiftin utangaç halleri dikkatlerden kaçmadı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 12:27 - Güncelleme: 28-03-2018 12:27

Geçtimiz gün gazetecilerin fotoğraflarını çektiğini farkeden sevgililer, “eyvah yakalandık”diyerek gülmeleri dikkatlerden kaçmadı. El ele, kol kola yürürken objektiflere takılan sevgililer, görüntülendiklerini fark edince birbirlerinin elini bırakıp yan yana yürümeye başladılar.

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in utangaç tavırları gözlerden kaçmadı. Oğuzhan Koç, gazetecilerle selamlaşmayı tercih ederken, Tanrısevsin'in ise arada bir objektiflerden yüzünü gizlemeye çalışması dikkati çekti.

Özel hayatlarıyla ilgili konuşmayan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çifti, hızlı adımlarla yürüyerek gözlerden kayboldu.

 

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Oğuzhan Koç
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