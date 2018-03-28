Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin kameraları görünce...

Geçtimiz gün gazetecilerin fotoğraflarını çektiğini farkeden sevgililer, “eyvah yakalandık”diyerek gülmeleri dikkatlerden kaçmadı. El ele, kol kola yürürken objektiflere takılan sevgililer, görüntülendiklerini fark edince birbirlerinin elini bırakıp yan yana yürümeye başladılar.

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in utangaç tavırları gözlerden kaçmadı. Oğuzhan Koç, gazetecilerle selamlaşmayı tercih ederken, Tanrısevsin'in ise arada bir objektiflerden yüzünü gizlemeye çalışması dikkati çekti.

Özel hayatlarıyla ilgili konuşmayan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çifti, hızlı adımlarla yürüyerek gözlerden kayboldu.