Öğretmenler odasına kamera kızdırdı

Güvenlik kamerasının öğretmen ve öğrencilerin güvenliği açısından okul giriş çıkış ve koridorlara konulması gerektiğini, öğretmenlerin dinlenme odası olarak kullandığı alanın sürekli sesli kayıt yapabilen güvenlik kameralarıyla izlenmesinin öğretmenleri rahatsız ettiğini belirten Türk Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Bursa'da ve ülke genelinde örneğine rastlanmayacak şekilde okul müdürü öğretmenler odasına kamera koymakta ve öğretmenlerin özel hayatına müdahale etmektedir. Öğretmenler odası özel bir dinlenme alanıdır ve yalnızca öğretmenlere mahsustur. Buranın kamera ile gözetleniyor olması bir nevi öğretmenler odasının, biri bizi gözetliyor evine dönüştürülmesidir" dedi.