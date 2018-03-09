Öğrencileri taşıyan otobüsün freni patladı: 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün freni patlayarak elektrik direkleri ve otomobile çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, Gaziantep'ten Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ne öğrenci taşıyan otobüs, iddiaya göre freni patlaması sonucu önce elektrik direklerine sonra da otomobil ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.



