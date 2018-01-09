Oğlu yüzünden başı belada! Davut Güloğlu’na büyük şok

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Davut Güloğlu, bu kez üzücü bir haberler magazin sayfalarını süsledi. Oğlu Cengizhan Güloğlu ve sevgilisiyle birlikte yaşayan Davut Güloğlu’nun Parago Sitesi’ndeki evinin kira kontratı oğlunun üzerineydi. Sitenin aidatı ve evin kirasını uzun süre ödemeyen Güloğlu’na ev sahibi 7 tane icra davası başlattı. Şarkıcı, 66 bin TL’lik bu borcu ödemedi. Bunun üzerine eve hacze gelen memurlar televizyonu ve koşu bandını aldılar.