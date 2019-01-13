Ödem vücuttan nasıl atılır? İşte bitkisel yolla ödem atmanın yolları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Çoban, vücuttaki ödemlerin bitkisel yollarla nasıl atılabileceğini anlattı. Vücuttaki ödemin genellikle ayaklar, bacaklar ve bileklerde görüldüğüne dikkat çeken Çoban, ödemin diyet yaparken, yeterli miktarda su içilmediğinde, kadınların adet dönemlerinde ve vücutta gelişen bazı enfeksiyonlarda ortaya çıktığını söyledi.

Diüretikler, yani ödem söktürücülerin vücuttaki fazla suyun idrarla atılmasını sağlayan besin ve bitkiler olarak tanımlandığını dile getiren Çoban, şöyle konuştu: "Doğal diürtikler, böbreklerin daha fazla idrar üretmesini baskılıyor ve böbreklerin geri emerek kan dolaşımına kattığı su ve tuz miktarını azaltıyorlar. Bu durum doku ve organların sıvıların doku matrislerinde birikmesine engel oluyor.