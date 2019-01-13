Ödem vücuttan nasıl atılır? İşte bitkisel yolla ödem atmanın yolları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Çoban, vücuttaki ödemlerin bitkisel yollarla nasıl atılabileceğini ilişkin tüyolar verdi. Doğal yollarda ödem atmanın yollarını tarif eden Çoban, bunun 1 haftadan uzun sürmemesi gerektiğine de dikkat çekti.

Ödem vücuttan nasıl atılır? İşte bitkisel yolla ödem atmanın yolları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Çoban, vücuttaki ödemlerin bitkisel yollarla nasıl atılabileceğini anlattı. Vücuttaki ödemin genellikle ayaklar, bacaklar ve bileklerde görüldüğüne dikkat çeken Çoban, ödemin diyet yaparken, yeterli miktarda su içilmediğinde, kadınların adet dönemlerinde ve vücutta gelişen bazı enfeksiyonlarda ortaya çıktığını söyledi.

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Ödem vücuttan nasıl atılır? İşte bitkisel yolla ödem atmanın yolları

Diüretikler, yani ödem söktürücülerin vücuttaki fazla suyun idrarla atılmasını sağlayan besin ve bitkiler olarak tanımlandığını dile getiren Çoban, şöyle konuştu: "Doğal diürtikler, böbreklerin daha fazla idrar üretmesini baskılıyor ve böbreklerin geri emerek kan dolaşımına kattığı su ve tuz miktarını azaltıyorlar. Bu durum doku ve organların sıvıların doku matrislerinde birikmesine engel oluyor.

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Ödem vücuttan nasıl atılır? İşte bitkisel yolla ödem atmanın yolları

Bu yüzden bazı besinlerin ödem atmada oldukça etkili olduğu belirtiliyor. Bu besinler, vücutta su tutulmasına engel oldukları için ödem (şişkinlik) tedavisinde kullanılabiliyor"

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Ödem vücuttan nasıl atılır? İşte bitkisel yolla ödem atmanın yolları

ÖDEMDEN KURTULMAYA YARDIMCI BESİNLER
Salatalık... Salatalığın ödem atıcı etkisi temel olarak, yüksek su içeriğinden gelmektedir. Salatalık diüretik etkisiyle birlikte, antioksidan aktivitesiyle hücre ve kan damarlarının da korunmasını sağlar.

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