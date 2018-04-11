Obsesif Kompülsif Bozukluk nedir işte 8 belirtisi!

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) mantıksız düşüncelerin ve korkuların (takıntılar) insanı sürekli tekrar eden davranışlar sergilemesine zorlayan psikolojik bir hastalıktır. Obsesif kompülsif bozukluğun en yaygın ve sık görülen 8 belirtisini sizler için derledik.

Obsesif Kompülsif Bozukluk nedir işte 8 belirtisi!

Eğer gün içinde defalarca ellerinizi yıkamaktan kendinizi alamıyorsanız ya da milimetrik bir düzenle yerleştirdiğiniz eşyalarınızın yerleri değişecek endişesiyle dolabınızdan kıyafet almakta bile zorlanıyorsanız her ne kadar hepimizin temizlik ve düzen konusunda hassas olduğumuz durumlar olsa da bu tür davranışlar milyonlarca kişiyi etkileyen obsesif-kompulsif bozukluğa (OKB) işaret edebilir. İşte obsesif kompulsif bozukluğun en yaygın 8 belirtisi...

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Obsesif Kompülsif Bozukluk nedir işte 8 belirtisi!

SIK SIK ELİ YIKAMA ALIŞKANLIĞIDürtüsel bir şekilde el yıkama ya da gün içinde defalarca dezenfektan kullanma gibi davranışlar obsesif kompulsif bozukluğun en sık karşılaşılan obsesyon belirtilerindendir. Bu obsesyonun altında genellikle kişinin kendisine ya da başkalarına mikrop bulaşması korkusu yatar. OKB hastaları için bu korku öylesine büyüktür ki sürekli el yıkamaktan kendilerini alamadıkları için zamanla bu durum cilt problemlerine, tahriş ve kanamalara bile neden olabilir.

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Obsesif Kompülsif Bozukluk nedir işte 8 belirtisi!

Ocağın, pencerelerin ya da kapının kapalı olduğundan emin olmak için defalarca kontrol etmeniz mi gerekiyor? Aynı kontrolleri 20 defa yapmadan rahat edemiyor musunuz? Bu tür, tekrarlayan kontrol etme davranışları obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin neredeyse %30’unda görülen, takıntı hastalığının en yaygın kompulsiyonlarından biridir. Tüm kompulsif davranışların altında bir obsesyon yattığı gibi kontrol etme takıntısının atında da kişinin kendisine ya da başkalarına zarar gelmesinden derinlerde yatan sorumsuzluk hislerine kadar çeşitli obsesif düşünceler yatabilir.

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Obsesif Kompülsif Bozukluk nedir işte 8 belirtisi!

TEMİZLİK TAKINTISI:Obsesif Kompulsif bozukluğa işaret eden en yaygın belirtilerden biri de kişilerin takıntılı bir şekilde temizlik yapmalarıdır. Temizlik takıntısının altında da el yıkama obsesyonunda olduğu gibi mikroplara karşı duyulan aşırı korku yatar. Kişiler her ne kadar bu kendilerini alamadıkları temizlik rutinleriyle obsesif düşüncelerinin neden olduğu anksiyete ve stresi geçici bir süre için giderseler de bu rahatlama genellikle uzun sürmez ve yeniden aynı rutine başlamak için şiddetli bir ihtiyaç duyarlar.

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