Oak hazinesinin laneti: 221 yıldır çıkarılamıyor!

Efsanelere konu olan Oak adası, Kanada'nın Nava Scotia Adası yakınlarında küçük bir ada. Söylentilere göre Oak adasında kimsenin tahmin edemediği bir hazine gizli. O hazineyi bulmak isteyenlerin başına gelenler ise oldukça ürkütücü...

1795 yılının bir yaz günü, 16 yaşındaki Daniel McGinnis kanosu ile kürek çekerek Mahone Körfezi’ni geçti ve Oak Adası’nda keşfe çıkar. Önce eski bir patikadan ormanın derinliklerine yürür sonra da ağaçsız bir bölgeye çıkar. Bölgede sadece tek bir büyük meşe ağacı varmış. Ağacın dallarından biri budanmış ve toprakta bir çukur bulunuyormuş. Sonradan Para Çukur adını alan çukur, genç Daniel'in dikkatini çeker. Belki de bir define bulmuştu! Hemen evinde döner ve ertesi gün arkadaşlarını da yanına alarak tekrar adaya gider.