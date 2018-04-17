Oak hazinesinin laneti: 221 yıldır çıkarılamıyor!

221 yıldır çıkarılamayan, gizemli Oak Adası hazinesinin büyük laneti ne? Efsanelere konu olan Oak hazinesi bir çok belgeselle de ekrana geldi. Bu öyle bir hazine ki sırlarla dolu.

Oak hazinesinin laneti: 221 yıldır çıkarılamıyor!

Efsanelere konu olan Oak adası, Kanada'nın Nava Scotia Adası yakınlarında küçük bir ada. Söylentilere göre Oak adasında kimsenin tahmin edemediği bir hazine gizli. O hazineyi bulmak isteyenlerin başına gelenler ise oldukça ürkütücü...

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Oak hazinesinin laneti: 221 yıldır çıkarılamıyor!

1795 yılının bir yaz günü, 16 yaşındaki Daniel McGinnis kanosu ile kürek çekerek Mahone Körfezi’ni geçti ve Oak Adası’nda keşfe çıkar. Önce eski bir patikadan ormanın derinliklerine yürür sonra da ağaçsız bir bölgeye çıkar. Bölgede sadece tek bir büyük meşe ağacı varmış. Ağacın dallarından biri budanmış ve toprakta bir çukur bulunuyormuş. Sonradan Para Çukur adını alan çukur, genç Daniel'in dikkatini çeker. Belki de bir define bulmuştu! Hemen evinde döner ve ertesi gün arkadaşlarını da yanına alarak tekrar adaya gider.

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Oak hazinesinin laneti: 221 yıldır çıkarılamıyor!

Üç genç, göçüğü kazmaya çalışırlar. Neredeyse 9 metre kazarlar ama çukurun dibini göremezler. Pes edip, geri dönerler. Yaşadıklar yer Chester'a gidip, define olduğunu düşündükleri çukuru kazmak için yardım isterler ama kimse yanaşmaz. Bölgeye ilk yerleşenlerden Chesterlı bir kadının annesi geçmişte Oak adasında yaşanan bir olaydan bahseder:

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Oak hazinesinin laneti: 221 yıldır çıkarılamıyor!

Zamanında adada ateşler ve garip ışıklar görünmüş. Bir tekne dolusu adam, ne olup bittiğini incelemek için adaya gitmişler. Sonra da arkalarında iz bırakmadan yok olmuşlardır! Aradan dokuz yıl geçer. 30 yaşındaki Simeon Lynds, Anthony Vaughn’ın kendisine anlattığı öyküden etkilenir. Daniel ve arkadaşlarına yardım etmeye karar verir. Grup 1804 yılında esrarengiz Oak Adası’na çıkarlar.

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