O Ses'i yıkan ölüm haberi az önce geldi! Çok canım yanıyor...

Nazar Nur Kaya kimdir, kaç yaşında ve O Ses Türkiye Çocuklar yarışmasına katılan Nazar Nur Kaya neden öldü soruları merak edilidi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Nazar Nur Kaya'dan kötü haber geldi.
TV8 kanalında yayınlanan O Ses Çocuklar programında yarışmacı olarak katılan Nazar Nur Kaya geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. 'Müslüm' filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şahin Kendirci, sosyal medya hesabı üzerinden Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
MURAT BOZ'UN TAKIMINDAYDI: Nazar Nur, sesiyle tüm jüri üyelerini kendine döndürmeyi başarmıştı. Kaya, Sibel Can’ın seslendirdiği Padişah şarkısıyla popüler olmuştu. Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmıştı.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU: Ünlü şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
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