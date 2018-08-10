O Ses Türkiye'de flaş gelişme! Ayrılık iddiasına yanıt verdi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un ardından Yıldız Tilbe'nin de 'O Ses Türkiye' yarışması jüri üyeliğinden ayrıldığı iddia edilmişti ancak ünlü şarkıcı, konuyla ilgili bir takipçisinin mesajını yanıtladı.

O Ses Türkiye'de flaş gelişme! Ayrılık iddiasına yanıt verdi

Yeni yayın dönemiyle ilgili, “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Acun Ilıcalı’nın sürprizi Beyaz Show programıyla tanınan Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye ekibine katıldı. Acun Ilıcalı, “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk." ifadelerini kullanmıştı.

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O Ses Türkiye'de flaş gelişme! Ayrılık iddiasına yanıt verdi

''BAMBAŞKA BİR HAVA GETİRECEK'': Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti "Beyazıt Öztürk'ün bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.” Bu gelişme üzerine O Ses Türkiye jürisinde nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu olmuştu. Ve beklenen ayrılık gerçekleşti.

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O Ses Türkiye'de flaş gelişme! Ayrılık iddiasına yanıt verdi

YILDIZ TİLBE'DEN YALANLAMA: Yıldız Tilbe, 'O Ses Türkiye' yarışmasına veda edeceği haberlerinin bir dedikodu olduğunu belirterek, ayrılık iddiasını yalanladı. Usta sanatçı, twitter hesabı üzerinden "Kral neden ayrıldın O Ses'ten? Ne güzel görüyorduk her gün" mesajına, "Ayrılmadım, dediler kodular" cevabını verdi.

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O Ses Türkiye'de flaş gelişme! Ayrılık iddiasına yanıt verdi

AYRILIĞI KENDİSİ DUYURDU: Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında 5 yıldır jüri üyeliği yapan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz yeni sezonda 'O Ses Türkiye’de yer almayacağını duyurdu. Sevenlerine kötü haber veren ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı: 'Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye’de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum.'

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