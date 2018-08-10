O Ses Türkiye'de flaş gelişme! Ayrılık iddiasına yanıt verdi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un ardından Yıldız Tilbe'nin de 'O Ses Türkiye' yarışması jüri üyeliğinden ayrıldığı iddia edilmişti ancak ünlü şarkıcı, konuyla ilgili bir takipçisinin mesajını yanıtladı.

Yeni yayın dönemiyle ilgili, “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Acun Ilıcalı’nın sürprizi Beyaz Show programıyla tanınan Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye ekibine katıldı. Acun Ilıcalı, “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk." ifadelerini kullanmıştı.

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''BAMBAŞKA BİR HAVA GETİRECEK'': Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti "Beyazıt Öztürk'ün bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.” Bu gelişme üzerine O Ses Türkiye jürisinde nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu olmuştu. Ve beklenen ayrılık gerçekleşti.



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YILDIZ TİLBE'DEN YALANLAMA: Yıldız Tilbe, 'O Ses Türkiye' yarışmasına veda edeceği haberlerinin bir dedikodu olduğunu belirterek, ayrılık iddiasını yalanladı. Usta sanatçı, twitter hesabı üzerinden "Kral neden ayrıldın O Ses'ten? Ne güzel görüyorduk her gün" mesajına, "Ayrılmadım, dediler kodular" cevabını verdi. Twitter

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