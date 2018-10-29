O Ses Türkiye'de damga vuran 'Güzellik' polemiği! Hadise küplere bindi

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 28 Ekim Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Azeri yarışmacı Naz Dej, I Care isimli şarkıyı seslendirdi. Güzelliğiyle de dikkat çeken Naz Dej, akıllara Hadise'nin 2014 yılında elediği Karima'yı akıllara getirince güzel jüri üyesi tepki gösterdi.

YARIŞMACININ GÜZELLİĞİ JÜRİLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ Jüri üyeleri ise Naz Dej'i takımlarına alabilmek için birbirleriyle yarıştı. O Ses Türkiye'de sahneye çıkan Naz Dej'in güzelliği konusunda açılan sohbet Hadise'nin 2014'te elediği Karima'yı akıllara getirdi. Hadise'ye takılan Acun Ilıcalı ile jüri arasında güldüren diyaloglar yaşandı.

"KIZ ÇOK GÜZEL DİYE ONU SEÇEMEM" Gelen yarışmacının güzelliği hakkında konuşan Hadise, "Bir yarışmacı çok güzel ve karşısındakinden daha çok alkış alıyor diye onu seçmem. Ben bu olayı Karima da yaşadım. Karima, provalarda çok iyiydi ama sahneye çıktığında o kadar iyi değildi. Karşısındaki Halil de çok güzeldi ve çok alkış aldı. Şimdi ben orada kız çok güzel diye Karima'yı mı seçeyim. Murat Boz ve Acun bu konuda çok eğleniyor ama ben sinirlenmeyeceğim." dedi.

  • Medya 29 Ekim 2018 09:42
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