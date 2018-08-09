O Ses Türkiye'de bir ayrılık daha! Yeni isim bomba

Acun Ilıcalı yeni sezonda iddialı bir transfer yapmış ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü O Ses Türkiye kadrosuna katmıştı. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un 'O Ses Türkiye'den ayrılmasının ardından bir isim daha yarışmaya veda etti.

Yeni yayın dönemiyle ilgili, “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Acun Ilıcalı’nın sürprizi Beyaz Show programıyla tanınan Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye ekibine katıldı. Acun Ilıcalı, “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk." ifadelerini kullanmıştı.



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''BAMBAŞKA BİR HAVA GETİRECEK'': Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti "Beyazıt Öztürk'ün bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.” Bu gelişme üzerine O Ses Türkiye jürisinde nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu olmuştu. Ve beklenen ayrılık gerçekleşti. Twitter

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Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında 5 yıldır jüri üyeliği yapan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz yeni sezonda 'O Ses Türkiye’de yer almayacağını duyurdu. Twitter

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