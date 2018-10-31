O Ses Türkiye sahnesinde bir ilk olacak Acun Ilıcalı 70 kişiyi davet etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir grup çocuk Tv8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasını köy şartlarına uyarlayarak, cep telefonu ile kayda almıştı. Fırça ve el fenerini "mikrofon", domatesi "buton", kayaları "jüri masası" olarak kullanan çocukların sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın 'ilk işim sizi bulmak olacak' dediği 50 çocuk, ilk kez uçağa binip, denizi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda jüri koltuğu otomatik olarak dönmediğinden iki çocuğun yardımıyla dönüyordu. Çocukların bu yarışmalarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.
10 ÖĞRETMEN VE 50 ÖĞRENCİYİ DAVET ETTİ Çocukların paylaştığı görüntüyü izleyen yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçerek, köy okulundaki çocukların tamamını İstanbul'a davet etti. Ailelerle yapılan görüşme sonucunda okuldaki 50 öğrencinin 10 öğretmen eşliğinde İstanbul gezisine katılması kararlaştırıldı. Çocuklar, İstanbul'a uçarak 2 günlük geziye katılacak.
Çocuklardan 16 yaşındaki İsmail Ceylan, "İmkanımız olmadığı için stüdyoda çekemedik. Köyde taşlık alanda çekim yaptık. Mikrofon yerine saç fırçası ve el feneri, buton yerine domates ile masa yerine de kaya kullandık. Sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük ilgi gördü." şeklinde konuştu.
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