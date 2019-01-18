O Ses Türkiye Caner'in sesine kulak verdi! Acun'dan alkışlanacak hareket

Tv8'in patronu Acun Ilıcalı, kanser hastası olan ve ölmeden önce tek hayalinin O Ses Türkiye'ye katılmak olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Caner Güdük için harekete geçti. Sahneye çıkan Caner'in sosyal medyadaki paylaşımları ise herkesi duygulandırdı.
Bağlama ile zaman geçirdiğini ve ölmeden önce son isteğinin O Ses Türkiye'ye katılmak olduğunu söyleyen Caner'in hayat hikayesi herkesin yüreğini burkmuştu. 16 yaşındaki Caner, tek dileğini dile getirince de sosyal medya kullanıcıları seferber oldu.
Caner'in sesini duyan Acun Ilıcalı ise hemen harekete geçerek bu hayali gerçekleştirdi. O Ses Türkiye'nin stüdyosundan fotoğraf paylaşan Caner, "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim yakında tv de olacak ama daha belli değil ben burdan haber ederim" notunu paylaştı.
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