O pilotlarla ilgili bomba iddialar! Bayıldılar mı yoksa...

İşadamı Hüseyin Başaran’a ait Challenger 604 tipi iş jetinin İran'da düşmesi sonucu Mina Başaran ile birlikte arkadaşları, iki kadın pilot ve bir kabin memuru olmak üzere 11 kadın can vermişti. İşte o kaza ile ilgili havacılık konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Uğur Cebeci'den bomba iddialar geldi... Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in mesleki geçmişiyle ilgili ile çarpıcı ayrıntılara dikkat çeken Uğur Cebeci, "Pilotlar havada bayıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Cebeci'nin yazısından çarpıcı detaylar...
Pilotlardan 2’nci Pilot, yani ‘First Officer’ Melike Kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yapmış. Döner kanat yani helikopter pilotu. Sonra eğitim aldı ve sabit kanat dediğimiz uçaklara geçti.
THY'YE NEDEN GİREMEDİ: Geleneksel olarak bu geçişlerde çoğu zaman sorun çıkıyor. Sonra Türk Hava Yolları’na girmek istedi. Başvurdu ve DLR olarak adlandırılan Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’nin hazırladığı, Lufthansa’nın pilot adaylarına uygulamasıyla dünya tarafından tanınan teste girmesi gerekiyordu. Girdi ama başaramadı. Ve THY hayali bitti.
DLR TESTİ KRİZ ANI İÇİN ÖNEMLİ: DLR testi ilginç bir test. Uçakta kriz anı yönetiminden karaktere kadar birçok özelliğin ipuçlarını veriyor. THY bu testi geçmeyen kimseyi işe almıyor. Bir dönem uçuş okullarında öğretmen pilotluk yaptı.
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