O pilotlarla ilgili bomba iddialar! Bayıldılar mı yoksa...

İşadamı Hüseyin Başaran’a ait Challenger 604 tipi iş jetinin İran'da düşmesi sonucu Mina Başaran ile birlikte arkadaşları, iki kadın pilot ve bir kabin memuru olmak üzere 11 kadın can vermişti. İşte o kaza ile ilgili havacılık konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Uğur Cebeci'den bomba iddialar geldi... Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in mesleki geçmişiyle ilgili ile çarpıcı ayrıntılara dikkat çeken Uğur Cebeci, "Pilotlar havada bayıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Cebeci'nin yazısından çarpıcı detaylar...