O Instagram'ın yeni fenomeni oldu bakın neden

Ne var ki, sanılanın aksine 4 yaşındaki bu kız çocuğu sadece güzelliğiyle binlerce takipçiyi elde etmedi. Serebral palsi yani beyin felci hastası olan bu minik kız, aynı zamanda bir farkındalık kampanyası da yürütüyor. Yaptığı paylaşımlarla serebral palsi hastası bir çocuğun günlük hayatını nasıl yaşadığını anlatıyor. Annesi Christina ile uzun zamandır yazdıkları blog hesabıyla birlikte diğer serebral palsi hastası çocuklarla ve onların aileleriyle bu şekilde etkileşime geçiyor.



