O Instagram'ın yeni fenomeni oldu bakın neden

Sosyal paylaşım uygulaması Instagram, son günlerde 4 yaşındaki bir kız çocuğuyla adından söz ettiriyor. ABD doğumlu 4 yaşındaki Finley Smallwood, modayı yakından takip eden birbirinden havalı fotoğraflarıyla bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Smallwood şık kıyafetleri, güzel saçları, sıcacık gülüşü ve ailesiyle birlikte verdiği birbirinden samimi pozları Instagram hesabına yükleyerek 100 binden fazla takipçiye ulaştı.
Ne var ki, sanılanın aksine 4 yaşındaki bu kız çocuğu sadece güzelliğiyle binlerce takipçiyi elde etmedi. Serebral palsi yani beyin felci hastası olan bu minik kız, aynı zamanda bir farkındalık kampanyası da yürütüyor. Yaptığı paylaşımlarla serebral palsi hastası bir çocuğun günlük hayatını nasıl yaşadığını anlatıyor. Annesi Christina ile uzun zamandır yazdıkları blog hesabıyla birlikte diğer serebral palsi hastası çocuklarla ve onların aileleriyle bu şekilde etkileşime geçiyor.
Serebral palsi veya bilinen adıyla beyin felci, gelişmekte olan beynin, değişik nedenlerle zedelenmesinden kaynaklanan, hareket ve duruşun ön planda etkilendiği nörolojik bozukluklar grubuna verilen isimdir. Doğru eğitim ve rehabilitasyon ile çocukların günlük yaşam kalitesi arttırılabiliyor ve yaşamlarını bağımsız sürdürmeleri sağlanabiliyor.
İşte 4 yaşındaki serebral palsi hastası Finley Smallwood'un sosyal medyada paylaştığı kareler...
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