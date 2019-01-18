ABD'li bir dalgıç ekibi, bugüne dek tespit edilen en iri büyük beyaz köpekbalığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğraflamayı başardı. Görüntü dalgıçları ve milyonlarca sosyal medya kullanıcısını şaşkına çevirdi.
Hawaii açıklarındaki dalışta, dalgıçlardan bazıları köpekbalığına dokunacak kadar yaklaştı. 6 metre uzunluğunda ve 2.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığının, 20 yıl önce araştırmacılar tarafından etiketlenen ve Meksika kıyılarında görülen Deep Blue (Derin Mavi) adı verilen köpekbalığı olduğu sanılıyor.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN O dünyanın en büyüğü! Yaşı ise duyanları şoke etti videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER