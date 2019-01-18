O dünyanın en büyüğü! Yaşı ise duyanları şoke etti

ABD'li bir dalgıç ekibi, bugüne dek tespit edilen en iri büyük beyaz köpekbalığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğraflamayı başardı. Görüntü dalgıçları ve milyonlarca sosyal medya kullanıcısını şaşkına çevirdi.

Hawaii açıklarındaki dalışta, dalgıçlardan bazıları köpekbalığına dokunacak kadar yaklaştı. 6 metre uzunluğunda ve 2.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığının, 20 yıl önce araştırmacılar tarafından etiketlenen ve Meksika kıyılarında görülen Deep Blue (Derin Mavi) adı verilen köpekbalığı olduğu sanılıyor.