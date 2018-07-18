Nusret video paylaştı tepkiler çığ gibi büyüdü

Saltbea hareketi ile dünyaca ünlü fenomen haline gelen et ustası Nusret Gökçe sosyal medya kanallarından yayınladığı video ile Türk takipçilerinin tepkisini çekti. Sabah kahvaltısı notuyla paylaştığı videoda dev bir pirzolayı ısıra ısıra yiyen Nusret'e takipçilerinden eleştiriler geldi.
Saltbea hareketi ile dünyaca ünlü fenomen haline gelen et ustası Nusret Gökçe sosyal medya kanallarından yayınladığı video ile Türk takipçilerinin tepkisini çekti. Sabah kahvaltısı notuyla paylaştığı videoda dev bir pirzolayı ısıra ısıra yiyen Nusret'e takipçilerinden eleştiriler geldi.
Saltbea hareketi ile dünyaca ünlü fenomen haline gelen et ustası Nusret Gökçe sosyal medya kanallarından yayınladığı video ile Türk takipçilerinin tepkisini çekti. Sabah kahvaltısı notuyla paylaştığı videoda dev bir pirzolayı ısıra ısıra yiyen Nusret'e takipçilerinden eleştiriler geldi.
Saltbea hareketi ile dünyaca ünlü fenomen haline gelen et ustası Nusret Gökçe sosyal medya kanallarından yayınladığı video ile Türk takipçilerinin tepkisini çekti. Sabah kahvaltısı notuyla paylaştığı videoda dev bir pirzolayı ısıra ısıra yiyen Nusret'e takipçilerinden eleştiriler geldi.
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