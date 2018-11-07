Nusret eti altınla kapladı ünlü DJ Khaled'e böyle yedirdi

Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etti.

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Altın fiyatları hızla yükselirken eti altın tozuna bulayıp servis etmesiyle çok konuşulan Nusret, aynı gösteriyi DJ Khaled için de gerçekleşti. DJ Khaled, üstü tamamen altın kaplı eti keserek şov yaptı. DJ Khaled, Nusret'in ünlü 'Salt Bae' hareketini de yapmayı ihmal etmedi.

'BİZ EN İYİYİZ': Nusret Gökçe bu anları Instagram hesabından paylaşarak altına, "Biz en iyiyiz" notunu düştü.

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