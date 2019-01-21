Nusret eleştirilere lavabodan çektiği video böyle cevap verdi

Ete çıplak elle dokunduğu için eleştirilen Nusret, sosyal medya hesabından "Günde en az 100 defa ellerimi yıkarım" paylaşımını yaparak cevap verdi

"Salt Bae" hareketiyle şöhret olan Nusret Gökçe, Etlere dokunurken eldiven giymediği için, eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta ünlü kasap, New York'taki yasadan dolayı zor durumda kalmıştı. New York yasalarına göre, ete çıplak elle dokunmak yasak. Twitter

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ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ: Dünyaca ünlü futbolcuları ve isimlerini ağırlayan Nusret'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Twitter

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Ünlü kasap, ete çıplak elle dokunduğu yönündeki eleştirilere "Günde en az 100 defa ellerimi yıkarım" paylaşımıyla cevap verdi.

İşte Nusret'in paylaştığı o video



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