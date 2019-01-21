Nusret eleştirilere lavabodan çektiği video böyle cevap verdi

"Salt Bae" hareketiyle şöhret olan Nusret Gökçe, Etlere dokunurken eldiven giymediği için, eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta ünlü kasap, New York'taki yasadan dolayı zor durumda kalmıştı. New York yasalarına göre, ete çıplak elle dokunmak yasak.
ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ: Dünyaca ünlü futbolcuları ve isimlerini ağırlayan Nusret'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
NUSRET GÖKÇE KİMDİR?: 1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.
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