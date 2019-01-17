Nusret bu kez Neymar ile tuzladı

Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen Nusret Gökçe, Katar'ın başkenti Doha'da Fransız kulübü Paris Saint-Germain takımını ağırladı. PSG'nin Brezilyalı yıldızları Neymar ve Thiago Silva ile tuzlama hareketini yapan Gökçe, o anlarda çekilen bir kareyi yaklaşık 20 milyon takipçili Instagram hesabından da yayınladı.

Nusret Gökçe kimdir?

Saltbae hareketiyle uluslararası bir üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe kimdir ailesi nerelidir? İşte çocukluktan başladığı kasaplık bir dünya markası haline gelen Nusret Gökçe hakkında merak edilenler:

Nusret Gökçe'nin ailesi: 1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, beş kardeşli bir ailenin 4. çocuğudur. Nusret'in babası Faik Gökçe, kömür ocağında işçiydi. Annesi Fatma Gökçe ise ev hanımı.

Nusret Gökçe'nin eğitimi: Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.