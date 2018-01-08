Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi Tuğtekin Yeşilçay'a bakın hiç yabancı değil

Sadece Türkiye'de değil özellikle Türk dizilerinin yayınlandığı tüm ülkelerde büyük bir hayran kitlesi var Nurgül Yeşilçay'ın... Türk oyuncular arasında en güzel isimlerden biri olan Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlarda görünmese de alt altan faaliyetlerine devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ı çok iyi tanıyoruz ama ailesi hakkında ne biliyoruz. Twitter

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Nurgül Yeşilçay'ın birde kardeşi var. Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi, aslında bizlere pek uzak olmayan bir isim... İzlediğiniz birçok dizide onunda parmağı var. Nurgül Yeşilçay, ailesini çok fazla ön plana çıkarmak istemediğinden bizler onu çok fazla tanımıyoruz. Twitter

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı. Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer hele gözler ayna gibi", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.







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